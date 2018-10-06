Специалисты дистанционно посадили ударный дрон противника

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Расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы Южного военного округа дистанционно посадили ударный дрон условного противника в ходе двусторонних командно-штабных учений 49-й и 58-й общевойсковых объединений.

По легенде учения ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) условного противника пересек воздушное пространство в районе размещения войск (сил) общевойсковых объединений ЮВО, задействованных в КШУ.

В ходе выполнения задач круглосуточного мониторинга средствами БЛА расчеты комплексов РЭБ обнаружили, идентифицировали и перехватили канал связи управления дроном и дистанционно посадили ударный БЛА условного противника.

В период с 1 по 8 октября под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова проводятся двусторонние КШУ с общевойсковыми армиями ЮВО. В ходе маневров отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности южных рубежей Российской Федерации.

На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов КШУ принимают участие до 7 тыс. военнослужащих, задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов. Кроме того, для ведения разведки с воздуха и видеофиксации действия войск в районах розыгрышей практических действий задействовано около 20 расчетов БЛА.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа