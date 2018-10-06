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В рамках масштабного двустороннего командно-штабного учения в ходе розыгрыша практических действий войск на полигоне «Серноводский» в Ставропольском крае разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» оказали авиационную поддержку действиям мотострелковых подразделений.

Звенья вертолетов армейской авиации нанесли поражение условному противнику на переднем крае. Под их прикрытием подразделения танкистов и мотострелков осуществили развертывание в боевые порядки.

Ка-52 «Аллигатор» – российский разведывательно-ударный вертолет, предназначенный для уничтожения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя, оснащен мощным комплексом стрелково-пушечного вооружения, управляемых и неуправляемых ракет.

Основные маневры войск (сил) проходят в условиях прибрежной, горно-лесистой и степной местности на 8-ми общевойсковых полигонах военного округа, в том числе расположенных в Армении, Абхазии и Южной Осетии. Органы управления, соединения и воинские части 8-й и 58-й общевойсковых армий, Каспийской флотилии и 4-й армии ВВС и ПВО отрабатывают учебно-боевые операции против условного противника, которого имитируют подразделения 49-й общевойсковой армии, морской авиации и морской пехоты Черноморского флота, а также подразделения специального назначения ЮВО.

Всего в мероприятии принимают участие до 7 тыс. военнослужащих, задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа