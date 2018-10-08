Отряд боевых кораблей провел ночную поисково-спасательную операцию в Каспийском море

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Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии Южного военного округа, принимающих участие в масштабном двустороннем командно-штабном учениипровел в акватории Каспийского моря поисково-спасательную операцию в ночных условиях.

В маневрах были задействованы экипажи малых ракетных кораблей «Астрахань», «Углич» и «Махачкала», а так же малого артиллерийского корабля «Волгодонск».

По замыслу учения, перед силами КФл стояла задача оказать помощь судну, условно терпящему бедствие в Каспийском море.

Для уточнения координат терпящего бедствие судна с аэродрома в Дагестане вылет поисково-спасательный вертолёт Ка-27. Прибыв к месту условной аварии экипаж вертолёта передал координаты на флагманский корабль отряда, на борту которого был развернут штаб поисково-спасательной операции.

Экипаж вертолёта также отработал задачи по подъему с поверхности моря людей, терпящих бедствие. На воду были спущены быстроходные моторные лодки, которые в кратчайшие сроки доставили на борт боевого корабля условных пострадавших.

В свою очередь, экипажи спасательно-буксирных судов отработали действия по тушению пожара на условном аварийном судне.

После победы над условным пожаром моряки отработали буксировку «повреждённого» судна к месту ремонта.

Общее руководство учением осуществляет командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

Главной целью учения командующий войсками ЮВО назвал совершенствование навыков управления войсками.

Всего в КШУ на 8-ми полигонах ЮВО принимают участие до 7 тыс. военнослужащих, задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа