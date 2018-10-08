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Специалисты военного округа в горах Дагестана провели радиоподавление условного противника

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных летательных аппаратов Южного военного округа, дислоцированного в Республике Дагестан, отработали совместные учебные задачи на новейшем комплексе РЭБ «Леер-3».

В ходе тренировок операторы закрепили навыки по развертыванию комплекса в боевое положение, поиску и подавлению радиоэлектронных средств противника. 

Комплекс «Леер-3» способен блокировать использование аппаратуры, работающей в диапазонах GSM-900 и GSM-1800. При этом имеется возможность перекрывать диапазоны всех сотовых сетей условного противника в радиусе 6 километров при помощи помех, передаваемых специальным беспилотным летательным аппаратом (БЛА) «Орлан-10».

Комплекс позволяет непрерывно решать задачи радиоэлектронной борьбы на удалении свыше 100 километров от места развертывания подразделения в течение 10 часов.

Следует отметить, что весь личный состав данных подразделений являются военнослужащими по контракту, прошедший курсы специальной подготовки в учебных центрах и более 70% из них имеют высшее образование.

 

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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