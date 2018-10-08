Военнослужащие в Дагестане предотвратили контратаку противника в ходе масштабного учения

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В рамках эпизода розыгрыша тактических действий масштабного двустороннего командно-штабного учения войск Южного военного округа на полигоне «Дальний» в Дагестане мотострелковое соединение 58-й общевойсковой армии при ведении активных оборонительных действий остановило наступление противника.

В ходе боя подразделения войсковой противовоздушной обороны отразили налет авиации условного противника, задействовав расчеты зенитных самоходных установок «Тунгуска» и расчеты переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».

В свою очередь, артиллерийские подразделения соединения, вооруженные реактивными системами залпового огня РСЗО «Град» и «Ураган» совершив тактический маневр нанесли неожиданное огневое поражение наступающему противнику.

Находясь в обороне, военнослужащие выполнили задачи по нанесению максимальных потерь условному противнику и нарушению его боевых порядков для перехода в контратаку.

Основные действия войск (сил) проходят в условиях прибрежной, горно-лесистой и степной местности на 8-ми общевойсковых полигонах военного округа, в том числе расположенных в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

Общее руководство учением осуществляет командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

Всего в КШУ принимают участие до 7 тыс. военнослужащих, задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа