Истребители перехватили звено самолетов

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Во время розыгрыша практических действий, в рамках двусторонних командно-штабных учений (КШУ) общевойсковых объединений Южного военного округа (ЮВО), звено самолетов Су-27СМ3, выполнявших роль условного противника, приблизились к зоне ответственности подразделений противовоздушной обороны ЮВО и не отвечали на запросы наземных служб.

На перехват «самолетов-нарушителей», с аэродрома в Дагестане были подняты дежурные силы в составе экипажей истребителей Су-30М2.

Получив в воздухе координаты «нарушителей», экипажи дежурных сил выполнили условные пуски ракет, после чего отработали с экипажами самолетов Су-27СМ3 элементы ближнего маневренного воздушного боя.

Своевременное обнаружение и перехват воздушных целей не допустить позволил прорыва системы противовоздушной обороны группировки войск на Прикаспийском операционном направлении самолетами условного противника.

В период с 1 по 8 октября под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова проводятся двусторонние КШУ с общевойсковыми армиями ЮВО. В ходе маневров отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности южных рубежей Российской Федерации.

Учение проводится среди штабов и подразделений 58-й и 49-й общевойсковых армий, войск и сил Черноморского флота и 4-й армии ВВС и ПВО, а также соединений специального назначения и связи.

На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов КШУ принимают участие до 7 тыс. военнослужащих, задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа