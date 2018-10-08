Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии провел противодиверсионное учение на Каспии

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Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии, принимающих участие в масштабном двустороннем командно-штабном учении войск Южного военного округа провел в Каспийском море учение по противолодочной обороне.

В ходе учения экипаж флагмана Каспийской флотилии ракетного корабля (рк) «Татарстан», входящего в состав отряда, отработал комплекс мероприятий по поиску подводных диверсантов с помощью бортового гидроакустического вооружения.

На отдельных этапах учения были проведены тренировки боевых расчетов противодиверсионных сил и средств по обнаружению и уничтожению условных подводных диверсантов в районе проведения задач отрядом кораблей в море.

Также, экипаж рк «Татарстан» выполнил учебные задачи по обороне корабля от налетов атак самолетов условного противника.

В период с 1 по 8 октября под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова проводятся двусторонние КШУ с общевойсковыми армиями ЮВО. В ходе маневров отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности южных рубежей Российской Федерации.

На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов КШУ принимают участие до 7 тыс. военнослужащих, задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа