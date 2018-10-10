/Военные новости/

Комплексные комиссии убыли в воинские части для проведения итоговой проверки

Комплексные комиссии управления Южного военного округа убыли в соединения и воинские части для проведения итоговой проверки за 2018 учебный год.

В ходе проверки офицеры управления ЮВО оценят уровень боевой готовности соединений и воинских частей, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки в управлениях объединений и соединений, состояние вооружения и военной техники, морально-психологическое состояние личного состава, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины, кадровой работы в подчиненных подразделениях.

Итоговая проверка за 2018 учебный год в ЮВО будет проведена в два этапа.

Первый этап пройдет с 10 по 19 октября в органах военного управления, соединениях, воинских частях и организациях Южного военного округа (ЮВО) под общим руководством командующего войсками военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Военные новости

Просмотров: 99 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Президентской библиотеке прозвучала музыка эпохи перемен

Определены победители федерального этапа конкурса Лучший урок письма

Официальная информация ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Завершено расследование уголовного дела о порче земли и уничтожении лесных насаждений

Комплексные комиссии убыли в воинские части для проведения итоговой проверки