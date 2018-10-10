Около 100 единиц авиационной техники выполнили перелеты на аэродромы базирования

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Около 100 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, штурмовой, армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа выполнили перелеты на аэродромы базирования на территорию Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской и Ростовской областей после участия в масштабном двустороннем командно-штабном учении.

Бомбардировщики Су-34, истребители Су-30М2, Су-27СМ3 и штурмовики Су-25, ударные и военно-транспортные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник», Ми-26 и Ми-8 АМТШ «Терминатор» совершили беспосадочные перелеты на аэродромы базирования ЮВО.

Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации в целях перевозки подразделений ЮВО в пункты постоянной дислокации (ППД), в течение суток, совершили 8 самолетовылетов, в том числе в воинские части на территории Республики Крым, всего для возвращения военнослужащих спланировано около 20 рейсов самолетами ВТА

Кроме того в составе автомобильных колонн подразделения общевойсковых армий ЮВО завершают совершение маршей в ППД. С этой целью сформировано более 30 колонн военной и специальной техники.

Завершить возвращение соединений и воинских частей ЮВО планируется к исходу 10 октября с.г.

На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов в масштабных КШУ принимали участие до 7 тыс. военнослужащих и было задействовано более 2,5 тысяч единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа