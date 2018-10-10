Разведчики в Ставропольском крае на бронеавтомобилях «Тигр» уничтожили рейдовые отряды

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Военнослужащие разведывательного соединения 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, используя бронеавтомобили «Тигр-М», уничтожили рейдовые отряды боевиков в рамках специальных учении в Ставропольском крае на полигоне «Серноводский».

Согласно замыслу учений разведчики с помощью беспилотной авиации обнаружили несколько десятков мелких групп условного противника. Используя мобильные группы подразделения спецназа поразили их сходу из пулеметов «Печенег», «Корд» и автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя». Учебно-боевые задачи отрабатывались в дневное и ночное время.

При проведении маневров широко применялся боевой опыт, приобретенный в вооруженных конфликтах, в том числе в Сирийской Арабской Республике.

В тактических учениях приняли участие около 1.2 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 250 единиц военной и специальной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа