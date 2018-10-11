Танкисты соединения применили более 50 тонн боеприпасов под Волгоградом

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Интенсивность боевых стрельб танкистов соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, в 2018 учебном году выросла почти в 2 раза по сравнению с предыдущим годом.

Танковые экипажи выполняли упражнения учебно-боевых стрельб и вождение современных танков Т-90А в различных условиях. В среднем ежемесячный наезд одного танка по дорогам различной сложности, в том числе и по пересеченной местности, составил около 500 км.

Увеличение количества времени, отводимого на практические занятия в поле, позитивно повлияло на результаты танкистов: более 90% экипажей уже с третьего занятия выполняют упражнения учебных стрельб и упражнения по вождению боевых машин на оценку не ниже «хорошо».

Танкисты на практике научились организовывать засады, осуществлять маневр с выходом во фланг и тыл противника, вести рейдовые действия, а также слаженно действовать в тесном взаимодействии с мотострелками и артиллеристами в современном общевойсковом бою.

На данный момент в 2018 учебном году с танкистами соединения проведено около 40 тактических учений, свыше 20 боевых стрельб в составе подразделений, более 50 огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных стрельб и около 300 часов вождения. При этом израсходовано более 50 тонн различных боеприпасов и свыше 10 тыс. литров горюче-смазочных материалов.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа