В самолеты военно-транспортной и гражданской авиации в ходе призыва «Осень-2018» выполнят более 50 рейсов

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В середине октября со сборных пунктов военных комиссариатов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, расположенных на территории Южного военного округа, стартуют отправки первых команд новобранцев к местам прохождения службы.

В ЮВО в ходе осенней призывной кампании к отправке спланировано доставка более 4 тыс. новобранцев рейсами военно-транспортной и гражданской авиации, всего спланировано более 50 воздушных рейсов. Также новобранцы будут доставляться к местам службы автомобильным и железнодорожным транспортом.

Первые отправки – около 200 человек самолетами военно-транспортной авиации состоятся уже на следующей неделе.

Централизованная доставка более 2,4 тыс. новобранцев из Крыма в войска будет осуществляться самолетами военно-транспортной авиации, а также более 1 тыс. новобранцев на российскую военную базу в Армении – гражданской авиацией.

Среди новобранцев более 250 человек из ЮВО будут проходить военную службу по призыву в Президентском полку в Кремле, а также в спортивных и научных ротах Вооруженных Сил РФ, в том числе военном инновационном технополисе «Эра», расположенном в Краснодарском крае.

В ходе призыва «Осень-2018» более 30 процентов новобранцев останутся служить в соединениях и воинских частях ЮВО, в том числе в подразделениях морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии, в соединениях и воинских частях 4 армии ВВС и ПВО, а также в мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделениях общевойсковых армий.

Около 70 процентов отправятся служить в Западный военный округ (ЗВО), Центральный военный округ (ЦВО), Восточный военный округ (ВВО), Северный флот и в другие силовые ведомства.

Более 25 тыс. человек, в составе которых 1,7 тыс. команд, призовут на военную службу по призыву с 15 сборных пунктов военных комиссариатов субъектов РФ, расположенных на территории ЮВО, в осеннюю призывную кампанию.

Призывная кампания «Осень-2018» проводится с период с 1 октября по 31 декабря с.г.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа