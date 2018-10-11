Мотострелки совместно с подразделениями ВС Армении уничтожили противника в горах

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Батальонная тактическая группамотострелкового соединения, дислоцированного в Армении, совместно с подразделениями Вооруженных сил Республики Армения в рамках проведения двустороннего батальонного тактического учения уничтожила условного противника в горах республики.

По замыслу учения боевое противостояние происходит между войсками «южных» и «северных».

На первом этапе «южные» в ходе ведения рейдовых действий прорвали передний край обороны «северных» и захватили район условного противника на полигоне «Алагяз», осуществив выход разведывательных групп ночью, заняли позиции на выгодных высотах. По результатам отработки практических действий и целесообразности принятия решений в «бою», «успех» предоставлен подразделениям «южных».

На втором этапе учений, при ведении оборонительных действий и удержании выгодных высот, инициатива была отдана подразделениям «северных», действующим совместно с подразделениями ВС Армении в уничтожении условного противника.

В ходе учений поддержку мотострелковым и танковым подразделениям осуществляли экипажи фронтовой и армейской авиации, а также приданные артиллерийские подразделения соединения ЮВО. Разведка местности и видеофиксация поражения мишеней, имитирующих условного противника на полигоне, осуществлялась расчетами беспилотных летательных аппаратов (БЛА) военной базы ЮВО.

Главной задачей при проведении учения стало развитие навыков тактического маневрирования, межвидового взаимодействия, инициативы и умения командиров принимать нестандартные решения. Особое внимание при оценке действий подразделений и их командиров уделялось результатам применения боевого опыта современных вооруженных конфликтов, включая сирийский.

Совместное учение проводится в период с 1 по 15 октября на межвидовом полигоне минобороны Армении Баграмян под общим командованием командующего объединенной группировкой войск (сил) генерал-майора Тиграна Парваняна.

В учении задействовано более 1000 военнослужащих и более 200 единиц военной специальной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ военной базы ЮВО в Закавказье.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа