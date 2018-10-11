Подразделения мотострелкового соединения в Чечне выдвинулись на высокогорные полигоны для сдачи итоговой проверки

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В 42-й мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной на территории Чеченской Республики, началась итоговая проверка за 2018 учебный год.

Под руководством офицеров управления армии с подразделениями будут проведены контрольные занятия на полигонах Альпийский, Калиновский и Гвардеец.

Экипажи боевых машин сдадут экзамен на грамотное применение гусеничной и колесной техники, выполнят контрольные стрельбы из вооружения танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82АМ, а артиллеристы — из самоходных гаубиц «Мста-С».

Также более 3 тыс. военнослужащих сдадут нормативы по метанию гранат, совершат марш-бросок с полной выкладкой, преодолеют полосы препятствий общей протяженностью более 1,5 км.

По результатам итоговой проверки в отношении военнослужащих – контрактников успешно сдавших главный экзамен года командованием соединения будут приняты решения о присвоении высших уровней «классности», очередных воинских званий и повышения в должности, в то же время «двоечники» будут рассмотрены на заседаниях аттестационных комиссий на предмет целесообразности дальнейшего прохождения ими службы в рядах Вооруженных Сил.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа