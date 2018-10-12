За 3 часа военные железнодорожники соорудили деревянный мост в под Волгоградом

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В рамках итоговой проверки Южного военного округа за летний период обучения, военные железнодорожники соединения, дислоцированного в Волгоградской области, обеспечили переправу военной техники мотострелков соединения через русло реки шириной более 30-ти метров на полигоне «Прудбой».

Для переброски войск через водную преграду был возведен деревянный мост грузоподъемностью свыше 50-ти тонн. Эксплуатационные характеристики временной переправы позволяют осуществить переброску около 500 ед. военной техники.

После перехода мотострелков на другой берег реки Карповка деревянная конструкция была условно заминирована с целью срыва продвижения войск условного противника на данном участке местности.

Деревянная переправа была сооружена военными специалистами в течение 3-х часов с привлечением плавающей машины для установки свай, универсального сваебойного агрегата и сборно-разборного крана. В конструкции моста было использовано более 4-х тонн деревянных бревен и бруса. В боевых условиях при необходимости может быть задействован подручный лесоматериал.

Сооружение подобной конструкции применяется в ходе ведения боевых действий, при необходимости в кратчайшие сроки осуществить переправу войск и военной техники через водную преграду или глубокий овраг.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа