Зенитчики применили против крылатых ракет БЛА более 500 зенитных управляемых ракет

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Более 500 зенитных управляемых ракет были выпущены зенитчиками Южного военного округа по имитаторам крылатых ракет в ходе полевых выходов, которые проходили на 13 полигонах, расположенных в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, Северной Осетии, Крыму, на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В ЮВО завершились полевые выходы соединений и подразделений противовоздушной обороны.

В целях отработки борьбы с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БЛА) стрельба ЗУР выполнялась по имитаторам крылатых ракет - типа «Саман», «Пенсне», «Кабан», «Пищаль», «Бекас», а также по имитатору БЛА - «Стрела-10».

Впервые в ходе полевых сборов в этом году зенитчики ЮВО отработали уничтожение баллистической цели на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Также на забайкальском полигоне «Телемба» расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» успешно выполнили боевые пуски по баллистической цели и БЛА.

Все задачи по борьбе с крылатыми ракетами и БЛА отрабатывались совестно с подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с учетом боевого опыта современных вооруженных конфликтов.

В рамках полевых выходов личный состав совершал многокилометровые комбинированные марши, в том числе железнодорожным транспортом, самолетами военно-транспортной авиации и механизированными колонами. Общая протяженность маршрутов на полигон «Телемба» составила более 12 тыс. км, а по ЮВО более 4 тыс. км. Зенитчики ЮВО совершенствовали свою индивидуальную подготовку, проводили боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов, осваивали новые формы и способы борьбы с крылатыми ракетами и комплексами БЛА.

Всего в практических мероприятиях принимали участие около 2,5 тыс. военнослужащих и было задействовано более 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы С-300В4, «Бук М3», «Тор-М2», «Стрела-10» и «Оса», а также зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска», зенитные артиллерийские комплексы «Шилка», переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», зенитные установки ЗУ-23.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа