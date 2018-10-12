Пилоты штурмовиков Су-25СМ продемонстрировали способы скрытного преодоления средств

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Экипажи штурмовиков Су-25СМ авиационного полка Южного военного округа, базирующегося в Ставропольском крае, в ходе сдачи зачетов по летно-тактической подготовке отработали нанесение ударов по аэродромам условного противника в составе звена и эскадрильи.

При выполнении лётно-тактических заданий пилоты продемонстрировали способы скрытного преодоления войсковой противовоздушной обороны (ПВО) условного противника в степной и горно-лесистой местности и внезапного нанесения ударов по целям.

Выход на поражение целей выполнялся на предельно малых высотах вне зоны обнаружения ПВО с применением противозенитного маневрирования.

При поражении наземных объектов летчики применили полный спектр авиационного вооружения с учетом характера целей. В частности штурмовики нанесли удары управляемыми и неуправляемыми ракетами по целям, находящимся в прямой видимости и по заданным координатам.

В ходе полетов экипажи также отработали взлет и посадку парами, выполнили элементы сложного и группового пилотажа, такие как: горизонтальные «бочки», «виражи», «пикированные горки с большими углами наклона».

Всего в летнем периоде обучения пилоты Су-25СМ совершили свыше 2 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа