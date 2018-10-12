Экипажи самолетов отрабатывают учебные задачи завоевания превосходства в воздухе

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В рамках стартовавшей в Южном военном округе итоговой проверки за 2018 учебный год около 10 авиационных полков 4-й армии ВВС и ПВО отрабатывают практические задачи завоевания превосходства над условным противником в воздухе.

В ходе контрольных занятий на специализированных полигонах летчики проводят учебные воздушные бои, выполняют пуски управляемых и неуправляемых ракет и производят стрельбы из авиационных пушек. Контрольные упражнения выполняются как над сушей, так и над морем.

Учебно-боевые полеты с учебно-боевым применением авиационных средств поражения осуществляют экипажи самолетов истребительной, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации.

Наиболее активно используется современная авиационная техника — истребители Су-27СМ3, Су-30М2, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, самолеты штурмовой авиации Су-25СМ3, а также ударные и транспортные вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ми-35М.

Также в ходе проверки экипажи вертолетов Ми-8АМТШ демонстрируют навыки ведения воздушной разведки и прикрытия действий мотострелковых подразделений с воздуха.

В течение двух недель комплексные комиссии управления военного округа и командования 4 армии ВВС и ПВО под общим руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова проверят уровень боевой, мобилизационной и технической готовности авиационных соединений.

Всего в итоговой проверке авиационных подразделений округа задействованы свыше 4 тыс. военнослужащих и около 100 самолетов и вертолетов. Экзаменационные мероприятия завершатся в конце октября.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа