Военнослужащие под Волгоградом освободили населенный пункт

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На полигоне «Прудбой» под Волгоградом военнослужащие соединения Южного военного округа, в рамках окончания проверки боевой готовности за летний период обучения, провели тактическое учение по освобождению населенного пункта, захваченного условным противником.

При помощи 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Хоста» военнослужащие провели артиллерийскую подготовку наступления, уничтожив огневые средства условного противника.

Мотострелки блокировали захваченный поселок, совершили обстрел вооружением боевых машин пехоты БМП-3 и танков Т-90А, после чего штурмовые подразделения провели зачистку населенного пункта и освободили заложников.

Контролировали действия подразделений расчеты беспилотных летательных аппаратов, которые передавали информацию в режиме реального времени на командный пункт.

В ходе выдвижения в назначенный район военнослужащие отработали действия подразделений по защите от воздушных ударов авиации условного противника, преодолению зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления.

К сдаче итоговой проверки привлечено более 3 тыс. военнослужащих мотострелкового соединения и задействовано свыше 1 тыс. боевой и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», самоходные артиллерийские гаубицы «МСТА-С», зенитно-ракетные комплексы «ТОР» и др.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа