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Противолодочные корабли Балтийского флота провели учение с практической торпедной стрельбой

Учение корабельной поисково-ударной группы по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника прошло в морском полигоне Балтийского флота. в составе малых противолодочных кораблей  «Калмыкия» и «Кабардино-Балкария» соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы Балтийского флота отработала комплекс задач по основному предназначению — поиску подводной лодки условного противника и ее уничтожению торпедным залпом.

При поддержке противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации флота МПК осуществили поиск подводной лодки условного противника. После обмена данными и установления координат субмарины противолодочные корабли совместно выполнили торпедные стрельбы по подводной лодке условного противника, роль которой выполняла дизель-электрическая подводная лодка флота «Дмитров». Стрельбы выполнялись практическими боеприпасами без боевых частей с максимальным соблюдением требований безопасности.

Кроме того, экипажи кораблей провели условные минные постановки, а также имитировали отражение воздушного налета, отработали задачи по совместному маневрированию.

Источник: ПС БФ

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Категория: Новости / Военные новости

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