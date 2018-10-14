Разведчики научатся преодолевать горные реки в Приэльбрусье

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Разведывательные подразделения Южного военного округа в ходе занятий по специальной подготовке в Центре горной подготовки и выживания «Терскол», дислоцированном в Кабардино-Балкарской Республике в Приэльбрусье, научатся форсировать горные реки Северного Кавказа.

В ходе занятий инструкторы по горной подготовке научат разведчиков правильному применению нескольких видов переправ с использованием перил: навесной, по бревну, вброд с шестом и вплавь по перилам.

На занятиях военнослужащих научат выбирать опору на берегу реки с учетом ландшафта, строить перила, организовывать страховку и переправляться в составе группы со снаряжением.

На завершительном этапе обучения наиболее подготовленные военнослужащие в составе групп продемонстрируют порядок преодоления горных рек с использованием всех видов переправ в условиях, максимально приближенных к боевым.

Военнослужащие в ходе теоретических занятий ознакомятся с топографической классификацией рек, техникой переправы через горные реки, возможными экстренными ситуациями при проведении переправ, научатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Всего в сборе принимает участие около 200 инструкторов по горной подготовке и разведчиков Южного, Центрального, Западного, Восточного военных округов, Черноморского флота, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Военного института физической культуры.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа