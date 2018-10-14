Танкисты и мотострелки отработали задачи маневренной обороны в Ростовской области

/Военные новости/

Подразделения 150 мотострелковой дивизии Южного военного округа, дислоцированной в Ростовской области, отработали задачи маневренной обороны на полигоне «Кадамовский».

Проведение маневра осложнилось противодействием подразделений радиоэлектронной борьбы условного противника.

Танковый батальон занял оборону и вступил в бой с превосходящими силами условного противника. В ходе выполнения поставленной задачи личный состав отошел на заранее подготовленные позиции, оборудованные фортификационными сооружениями, вынудив войска условного противника продолжать наступление, завлекая его в район, где была организована танковая засада.

На этапе стрельб сосредоточенным огнем из 125 мм орудий танков Т-72Б3 и 30 мм автоматических пушек БТР-82А полноразмерные мишени, имитирующие танки и живую силу условного противника, были поражены.

Тактические занятия прошли в рамках сдачи итоговой проверки за 2018 учебный год. К мероприятиям привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, БТР-82А и БМП-3.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа