Артиллеристы на Северном Кавказе проведут контрольные стрельбы из минометов и самоходных пушек большой мощности

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Военнослужащие артиллерийского соединения 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Республике Ингушетия, в ходе сдачи итоговой проверки за 2018 учебный год, проведут боевые стрельбы на полигоне «Тарское» в Северной Осетии.

К контрольным занятиям привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники, в их числе: артиллерийские установки большой мощности, 240-мм самоходные минометы «Тюльпан» и 203-мм самоходные пушки «Малка», которые по огневой мощи не имеют аналогов в мире.

Боевые расчеты нанесут сосредоточенные групповые удары осколочно-фугасными минами и снарядами по движущимся колоннам противника, их командным пунктам, складам с оружием. Координаты целей подразделения получат с беспилотной авиации. Огонь будет вестись на изнурение живой силы противника, разрушение объектов и уничтожение военной техники.

В учениях, которые продлятся до конца следующей недели, задействовано более 1.5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники, в их числе реактивные системы залпового огня «Град», самоходные гаубицы «Гвоздика», танки Т-90А и Т-72Б3, боевые машин пехоты БМП-3, минометы 2Б-14 «Поднос», гранатометы и стрелковое оружие.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа