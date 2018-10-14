На Балтийском флоте получен и смонтирован блочно-модульный автономный полевой лагерь

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В одной из частей в Калининградской области в поселке Прохладное готовятся к открытию нового автономного полевого лагеря (БМГ-200) блочно-модульного типа, рассчитанного на 200 человек, общей площадью 3000 квадратных метров.

Новый комплекс для проживания личного состава полностью автономен, в нем имеется два модуля для размещения военнослужащих. БМГ-200 также оснащен всем необходимым для комфортного проживания личного состава.

В нем предусмотрена баня, туалет с умывальником, душевыми кабинами и водонагревателями. В жилом комплексе оборудованы также полностью укомплектованные кухня и столовая, спортзал, бытовые помещения с автоматическими стиральными машинами и комната досуга.

Новому жилому комплексу не страшны отключения воды и электроэнергии для экстренных случаев в нем предусмотрена дизельная электростанция, он подключен к источнику воды (скважине), для сточных вод в новом полевом лагере предусмотрен специальный септик.

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту