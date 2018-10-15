Экипажи Су-24М уничтожили условного противника в ночное время суток

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Летчики авиаполка Южного военного округа дислоцированного в Волгоградской области провели ночные учебно-тренировочные полеты на бомбардировщиках Су-24М.

В ходе ночных вылетов, экипажи Су-24М выполнили около 15 плановых вылетов с боевым применением неуправляемых ракет и бомбометанием на полигоне, уничтожив при этом командные пункты и схроны с боеприпасами условного противника.

Также пилоты отработали взлет и заход на посадку по освещаемой полосе, выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование, в том числе на малых высотах (от 200 до 1 тыс. метров). Среди обязательных элементов упражнений, которые также выполнили пилоты, имитация воздушного боя с нанесением бомбового удара по наземным целям.

С января 2018 года, интенсивность боевой подготовки авиаполка ЮВО увеличилась на 15%. Значительно увеличилось количество часов налета пилотов, усложнилась программа подготовки летного состава.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа