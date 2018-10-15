Армейская авиация поднята по тревоге и перебазирована на оперативные аэродромы в рамках учения

/Военные новости/

Около 30 вертолетов авиабазы армейской авиации Южного военного округа, дислоцированной в Ростовской области, подняты по учебной тревоге и перебазированы на запасные и оперативные аэродромы, расположенные на территории Ростовской и Волгоградской областях в рамках двустороннего тактического учения соединений общевоинской армии ЮВО.

Предварительно подразделения авиабазы были приведены в высшие степени боевой готовности, экипажи и подразделения наземных служб отработали порядок действий по подготовке к выполнению задач по предназначению и перебазированию авиационной техники.

При выполнении полетных заданий, используя защитный рельеф местности и предельно малые высоты, военные летчики отработают действия по скрытному перемещению и обходу средств противовоздушной обороны условного противника.

Двусторонние тактические учения проводятся в рамках итоговой проверки войск ЮВО за 2018 учебный год и продлятся до конца недели.

Всего в учении принимают участие около 4 тыс. военнослужащих и задействовано около 1 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», тяжёлые транспортные вертолеты Ми-26, а также боевые и ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил», Ка-52 «Аллигатор» Ми-28Н «Ночной охотник»

Источник: Пресс-служба Южного военного округа