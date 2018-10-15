Мотострелки соединения форсировали реку Дон в условиях авианалета

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В ходе масштабных двусторонних учений соединений 8 ОА Южного военного округа на полигоне «Прудбой» мотострелки на боевых машинах пехоты (БМП-3) преодолели реку Дон на участке шириной более 200 метров и заняли плацдарм, уничтожив при этом около 50 целей условного противника, в том числе 20 подвижных.

Также были отработаны тактические эпизоды по ведению мотострелковыми подразделениями маневренной обороны при поддержке армейской авиации на вертолетах Ми-8 АМТШ 4А ВВС и ПВО с переброской тактического воздушного десанта в различные районы устья реки, постановка и преодоление минного поля и зараженных участков местности, отражение воздушных ударов условного противника.

Для дальнейшего развития наступления военные инженеры навели наплавной мост на участке переправы с использованием понтонно-мостового парка ПМП, мостовых переходов через препятствия с использованием тяжелых механизированных мостов ТММ-3, по которым было переправлено более 50 единиц колесной и гусеничной техники.

Особое внимание при проведении учений было уделено вопросам управления подразделениями командирами всех уровней, а также организации взаимодействия между подразделениями сухопутных войск и авиации при проведении совместных операций.

Всего в учении, которое продлится до конца недели, принимают участие около 4 тыс. военнослужащих, задействовано около 1 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа