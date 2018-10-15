Спецназ поднят по тревоге в Ростовской области

/Военные новости/

Подразделение специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области, в рамках годовой итоговой проверки поднято по учебной тревоге и на штатной технике выдвинулось в район проведения тактико-специального учения на полигон «Кадамовский».

В ходе марша по пересеченной местности общей протяженностью свыше 100 км военнослужащие отработали задачи противодиверсионных действий при движении в составе нескольких автомобильных колонн в режиме полного радиомолчания в условиях радиоподавления средств условного противника. Также военнослужащие преодолели зараженные участки местности, отработав нормативы по радиационной химической и биологической защите.

Командиры групп спецназа на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун-К» организовали ведение разведки на пути следования колонн военной техники.

Военнослужащим предстоит отработать разведывательно-поисковые мероприятия по обнаружению базы условного противника, выполнить передачу координат целей на пункт управления авиации для нанесения ударов авиационными средствами поражения. Также подразделение специального назначения выполнят задачи по ведению штурмовых действий по уничтожению диверсионных разведывательных групп условного противника, ликвидации их базы и освобождения заложников.

Особое внимание на учении будет уделено умению действовать в тылу условного противника, устраивать засады и налеты, вести наблюдение, маскироваться и поддерживать связь с командованием в условиях интенсивного боестолкновения.

Всего в тактико-специальном учении принимают участие более 250 военнослужащих и более 50 единиц специальной военной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа