Малые ракетные корабли Каспийской флотилии вернулись в порт Астрахани из Средиземного моря

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В Астрахани прошла торжественная церемония встречи малых ракетных кораблей «Град Свияжск» и «Великий Устюг» Каспийской флотилии Южного военного округа, прибывших в пункт базирования после выполнения задач в составе постоянной группировки кораблей Военно-Морского Флота в Средиземном море.

Экипажи встретили представители командования Каспийской флотилии, члены семей военнослужащих, моряки, ветераны соединения надводных кораблей, духовенство.

За время нахождения в дальней морской зоне экипажи ракетных кораблей приняли участие в совместном учении подразделений ВМФ и ВКС России в период с 1 по 8 сентября в Средиземном море.

В дальней морской зоне экипажи кораблей провели комплексы различных учений по ведению боя одиночным кораблём и в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям, а также отработали противолодочные задачи.

Корабли Каспийской флотилии находились в дальнем походе более двух месяцев с августа текущего года.

После отдыха и проведения регламентных работ по поддержанию технической готовности экипажи кораблей продолжат выполнение плановых задач боевой подготовки.

МРК «Град Свияжск» и «Великий Устюг» впервые совершили переход из акватории Каспийского в Средиземное море.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа