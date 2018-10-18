Малый ракетный корабль «Углич» Каспийской флотилии отразил атаку

/Военные новости/

Малый ракетный корабль «Углич» Каспийской флотилии Южного военного округа на учении в морском полигоне уничтожили крылатые ракеты условного противника.

Тактическое прием «Стена» против атаки крылатых ракет экипаж мрк «Углич» отработал во взаимодействии с истребительной авиацией и радиолокационными подразделениями радиотехнического полка 4 армии ВВС и ПВО ЮВО, а также зенитно-ракетным дивизионом зенитного ракетного полка 58 общевойсковой армии ЮВО.

Корабельные и береговые радиолокационные средства, в том числе расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» общевойсковой ПВО 58-й общевойсковой армии, обнаружили цели на дальности более 200 километров. Средствами противовоздушной обороны корабля и авиационными средствами поражения класса «воздух-воздух» низколетящие объекты условного противника были «уничтожены».

Крылатые ракеты имитировали бомбардировщики Су-24 авиационного соединения 4 армии ВВС и ПВО ЮВО, экипажи которых выполнили полеты на предельно низкой высоте над поверхностью Каспийского моря.

В ходе совместного учения авиационных и морских сил, а также общевойсковой ПВО была отработана система управления и связи между кораблями, самолетами и береговыми средствами радиоразведки и ПВО. По решению командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова в составе экипажа корабля Каспийской флотилии действовал морской авианаводчик.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа