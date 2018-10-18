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Экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали комплекс корабельных учений

Экипажи кораблей Каспийской флотилии Южного военного округа в морских полигонах отработали комплекс корабельных учений по действиям в ходе выполнения задач по предназначению.

Задачи боевой подготовки в центральной части Каспийского моря выполнила корабельная группа в составе двух рейдовых тральщиков, морского буксира и малого артиллерийского корабля (МАК) «Волгодонск».

В ходе первого этапа учений моряки выполнили постановку минных заграждений, провели контрольно-разведывательный поиск и уничтожение участка минного заграждения контактными и неконтактными тралами. На учениях по противоминной борьбе экипажи тральщиков и «Волгодонска» выполнили артиллерийские стрельбы по плавающим минам и провели корабельные учения по подрыву мин различными способами взрывания.

На втором этапе учений экипажи выполнили боевые упражнения по стрельбе из артиллерийских установок А-190 по корабельному щиту, имитирующему отряд кораблей условного противника.

Также в ходе учений личный состав радиотехнической боевой части МАК «Волгодонска» во взаимодействии с боевыми расчётами корабельной артиллерии провёл постановку ложной цели корабельным комплексом пассивных помех ближнего рубежа с отработкой активации средств радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника.

Учения корабельной группы из состава гвардейского соединения Каспийской флотилии являются плановым мероприятием и проводятся в соответствии с планом деятельности флотилии на 2018 учебный год. 

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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