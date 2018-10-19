На аэродроме Черняховск провели облет первого модернизированного Ка-27М

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Во время первого полета над Калининградской областью военные летчики отработали на Ка-27М взлеты, посадки и полеты на высотах до 3000 м, проверили пилотажные и маневренные характеристики техники на различных скоростях, а также работу систем и механизмов вертолетов при нагрузках и перегрузках.

Сегодня вертолет Ка-27М уже совершил перелетел на аэродром Донское к месту постоянной дислокации, где его экипаж встретили командование эскадрильи и личный состав авиационной части.

Следующим этапом подготовки вертолетчиков будет выполнение учебно-боевых задач на морских полигонах в Балтийском море.

Пять полученных вертолетов Ка-27М прибыли на один из аэродромов в Калининградской области на прошлой неделе. Представители промышленности и технический персонал в настоящее время проводит обслуживание и сезонные регламентные работы на обновленных винтокрылых машинах.

В ходе модернизации на вертолетах обновлено бортовое радиоэлектронное оборудование, установлена новая поисковая система и радиоакустическое оборудование. Все это вместе позволяет значительно повысить выполнение экипажей вертолетов задач по поиску и обнаружению подводных лодок противника.

Справочно:

Вертолёты модернизировали специалисты Кумертауского авиационного производственного предприятия (Башкирия), входящего в холдинг «Вертолеты России». Цель модернизации - улучшение боевых возможностей машин, в частности, по линии передачи информации в реальном времени как на наземные или корабельные командные пункты, так и на другие вертолёты. Ка-27М оснащен новой «радиолокационной командно-тактической системой», включающей новые акустическую и магнитометрическую системы, систему радиоразведки, информационно-вычислительную систему и бортовую радиолокационную станцию "Копье-А" с активной фазированной антенной решеткой.

Источник: ПС БФ