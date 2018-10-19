Расчеты ПВО Балтийского флота проведут боевые стрельбы по реальным целям

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Подразделениями противовоздушной обороны армейского корпуса и соединения морской пехоты Балтийского флота будут проведены боевые стрельбы по реальным целям, имитирующим средства воздушного нападения условного противника.

В стрельбах примут участие расчеты зенитных пушечно-ракетных комплексов (ЗПРК) «Тунгуска-М», ЗРК «Стрела-10» и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла».

В ходе учения будут отрабатываться вопросы занятия и маскировки позиций, организации системы связи и управления в условиях пересеченной местности, перевода комплексов из походного положения в боевое.

При выполнении поставленных задач боевые расчеты выполнят реальные пуски ракет по целям, которые будут имитировать беспилотные летательные аппараты, самолеты, вертолеты и крылатые ракеты условного противника на различных высотах.

К учению на полигоне Павенково будет привлечено более 200 военнослужащих, задействовано свыше 50 единиц военной техники.

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту