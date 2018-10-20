Мотострелковые соединения завершили активную фазу двухстороннего тактического учения в Северной Осетии

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Мотострелковые соединения 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Дагестане и Чечне, провели активную фазу двухстороннего батальонного тактического учения на полигоне «Тарское» в Северной Осетии.

В учении приняли участие около 1 тыс. военнослужащих, было задействовано около 250 единиц военной техники и авиации, в том числе: транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ, транспортно-боевые вертолёты Ми-35М, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские орудия «Акация», а также комплексы с беспилотными летательными аппаратами.

Особенностью учения была отработка наступательных и оборонительных действий на незнакомом полигоне мотострелковых и танковых подразделений. Военнослужащие провели боевые операций друг против друга в рамках двустороннего тактического учения. Танковый батальон мотострелкового соединения, дислоцированного в Чечне, оборонялся против наступающих подразделений мотострелкового соединения, дислоцированного в Дагестане.

Танковому батальону была придана мотострелковая рота и вертолеты армейской авиации, которые действовали в интересах танкистов. При поддержке авиации танкисты отработали ведение обороны, переход в наступление, захват и удержание выгодного рубежа, выход из боя и отход в район восстановления боеспособности.

На незнакомой местности мотострелки во взаимодействии с разведывательными, артиллерийскими подразделениями отработали целый ряд задач по поиску, блокированию и уничтожению противника, в роли которого выступили танкисты.

После отработки практических действий с использование имитации и холостых патронов мотострелки и танкисты провели этап боевой стрельбы. Мотострелки во взаимодействии с танковыми и артиллерийскими подразделениями уничтожили около 2000 мишеней, имитирующих авиацию, бронетехнику и живую силу условного противника.

На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов на 5 общевойсковых полигонах ЮВО, дислоцированных на Северном Кавказе, принимают участие более 6 тыс. военнослужащих и задействовано около 1 тысячи единиц военной техники, в том числе около 10 самолетов и вертолетов штурмовой и армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа