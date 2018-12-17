Военный эксперт: у комплекса "Сармат" есть огромное преимущество

/Военные новости/

Завершены бросковые испытания нового ракетного комплекса "Сармат", сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik рассказал, что у нового комплекса нет аналогов в мире.

Завершены бросковые испытания нового ракетного комплекса шахтного базирования "Сармат", заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Успешно завершены бросковые испытания ракеты, в рамках которых отработана технология подготовки изделия к пуску, подтверждены правильность принятых схемно-конструкторских решений по системе старта и шахтной пусковой установке, проверена работоспособность двигательной установки", – сказал Каракаев в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik рассказал о преимуществах комплекса "Сармат".

"Аналога "Сармата", конечно, нет – ни у нас, ни за рубежом. Это тяжелая ракета, которая обладает всеми возможностями для ускоренного старта и быстрого вывода на орбиту, и может выводить огромный забрасываемый вес. Это значит, что она может быть оснащена многочисленными боеголовками и сотнями ложных целей. Она преодолевает достаточно уверенно и ныне существующие системы противоракетной обороны, и перспективные. В этом смысле эта ракета – абсолютно новое и более эффективное оружие. Кроме того, у "Сармата" есть огромное преимущество – эта ракета обладает увеличенной дальностью полета, а также повышенной точностью. Величина ее кругового вероятного отклонения ничтожно мала. Поэтому это уникальное оружие, у которого, я полагаю, не может быть аналогов еще на протяжении ближайших примерно десяти лет", – сказал Алексей Подберезкин.

Президент России Владимир Путин 1 марта в послании Федеральному собранию сообщил, что началась активная фаза испытаний новой МБР "Сармат" (РС-28). Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода".

Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Бросковые испытания ракеты начались в декабре 2017 года. Как сообщалось, в 2020 году она должна начать поступать на вооружение. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.

Источник: https://ria.ru/radio/