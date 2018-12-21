Разведчики уничтожили в горных лесах Абхазии незаконные вооруженные формирования

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В Абхазии, в рамках проведения тактико-специального учения, в условиях горно-лесистой местности разведчики российской военной базы Южного военного округа уничтожили условные незаконные вооруженные формирования.

В ходе учебы на полигоне «Цабал» военнослужащие с использованием беспилотных летательных аппаратов и станций ближней разведки СБР-5 определяли замаскированные лагеря условных «бандгрупп» и затем по средствам связи передавали их координаты на командный пункт учений, после чего приступали к поражению противника.

Разведчики с применением винтовок специальных снайперских «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег» и автоматов АК-74, атаковали группу НВФ. В ходе налета разведчики захватили условного пленного и важные документы. В качестве «противника» также выступали разведывательные подразделения базы.

Для создания обстановки, приближенной к боевой, военнослужащими активно использовались различные средства имитации, в том числе подрывные заряды ИМ-120, сигнальные ракеты и более 10 тыс. холостых патронов к стрелковому оружию.

Также на учении разведчики выполнили нормативы по инженерной и огневой подготовке, совершенствовали навыки в маскировке огневых позиций и военной техники, преодолении участков условно зараженной местности.

Всего в тактико-специальном учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц военной техники, в их числе бронированные разведывательные машины «Дозор».

Источник: пресс-служба Южного военного округа