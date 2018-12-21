В российской военной базе в Абхазии создано подразделение военной полиции

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В российской военной базе Южного военного округа в Абхазии создано подразделение военной полиции. Военнослужащие сформированного подразделения уже несут службу в сменных патрулях.

Отбор кандидатов в новое структурное подразделение соединения проводился по жестким критериям и повышенным требованиям к физической подготовке, морально-деловым качествам и воинской дисциплине.

Военнослужащие, назначенные в подразделение, прошли программу специальной подготовки в учебном центре Военной полиции, после чего получили сертификат, дающий право на применение специальных средств и оружия.

В ближайшее время военные полицейские получат современные бронеавтомобили «Тигр» и будут оснащены спецсредствами и новейшей военной экипировкой «Колпак» и «Черепаха». В комплект боевой экипировки включены каски, щиты, а также нательная защита.

Подразделение войсковой военной полиции базы предназначено для обеспечения воинской дисциплины и правопорядка в пункте постоянной дислокации воинской части, на полевых выходах и сборах.

Источник: пресс-служба Южного военного округа