2018 год стал рекордным по предоставлению служебного жилья военнослужащим

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2018 год в ЮВО ознаменован масштабной работой ФГКУ «Южное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России по обеспечению военнослужащих служебными жилыми помещениями, которая сопряжена с эффективным использованием имеющегося фонда, строительством нового жилья и выплатой денежной компенсации за поднаем жилых помещений.

Всего на территории ЮВО в 2018 году обеспечены специализированными жилыми помещениями около 5 тыс. военнослужащих.

В текущем году право на получение субсидии реализовали 1040 военнослужащих Южного военного округа (ЮВО). С учетом членов семьи, обладателями собственных квартир стали около 3,5 тыс. граждан России. В денежном выражении жилищных субсидий получено на 7 млрд. рублей.

Отдельным категориям военнослужащих доступна военная ипотека, сумма которой напрямую зависит от возраста и выслуги лет военнослужащего. В ЮВО более 62 тыс. военнослужащих являются участниками накопительно-ипотечной системы (НИС). Около 33 тыс. военнослужащих реализовали целевые жилищные займы и приобрели жилые помещения. 300 военнослужащих получили накопления, учтенные на именных накопительных счетах участников НИС. Принято 200 решений о выплате денежных средств дополняющих накоплений на сумму около 350 млн. рублей.

Военнослужащие, принятые на учет нуждающихся в жилых помещениях, обеспечиваются служебными жилыми помещениями в порядке очередности, исходя из даты подачи заявления и документов.

Одной из самых важных социально значимых мер государственной поддержки военнослужащих является обеспечение их жильем. После модернизации системы обеспечения жильем получение субсидии избавило не только от долговременного ожидания, но и позволило самостоятельно выбирать категорию недвижимости и её местонахождение на территории Российской Федерации.

Источник: пресс-служба Южного военного округа