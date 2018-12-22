На Балтийском флоте проведены тренировки по противодействию терроризму

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В преддверии новогодних праздников во всех гарнизонах Балтийского флота прошли тренировки с подразделениями противодействия терроризму по отражению нападения условных террористов на объекты воинской части.

По сценарию тренировок условные террористы проникли на территорию военных городков и предприняли попытку захвата парков боевых машин.

С получением сигнала от дежурной смены по тревоге были подняты подразделения антитеррора. Военнослужащие с применением стрелкового оружия и бронированной военной техники отработали действия по уничтожению противника на осажденном контрольно-техническом пункте и в районе расположения боксов с боевой техникой. При этом, особое внимания уделялось блокировке возможных путей отхода условных террористов.

Во время тренировок было использовано более тысячи имитационных средств, в том числе холостые боеприпасы к стрелковому оружию, дымовые и тротиловые шашки.

Всего в тренировках было задействовано порядка 20 подразделений антитеррора и свыше 300 человек личного состава, военная и специальная техника .

Источник: Отдел ИО ПС ЗВО по БФ