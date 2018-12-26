Сочинский военкомат отправил последнюю группу новобранцев для прохождения военной службы в сухопутных и воздушно-десантных войсках России

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В рамках осенней призывной кампании текущего года сочинским военным комиссариатом Южного военного округа для прохождения военной службы отправлена последняя группа из 75 новобранцев.

Военнослужащие пополнят ряды сухопутных, воздушно-десантных и ракетных войск стратегического назначения.

Сочинские новобранцы прибыли к местам службы в составе призывных команд железнодорожным и воздушным транспортом. На всем пути следования они были обеспечены всеми видами довольствия по установленным нормам. Помимо военной формы одежды и продовольственного пайка каждый солдат получил именную банковскую карточку, на которую в течение всей военной службы будет перечисляться положенное денежное содержание. Призывники получают и персональные электронные карты, на которых содержатся личные данные. Карты созданы на базе микрочипа отечественного производства.

Торжественные проводы призывников прошли на сборном пункте военкомата города-курорта. Защитников Отечества с началом службы пришли поздравить более 100 человек. С напутственным словом выступили представители общественных ветеранских организаций, казачества, а также Русской православной церкви.

Всего в ходе осенней призывной кампании сочинский военный комиссариат направил на военную службу около 500 новобранцев, из которых уже свыше 70 процентов проходят военную службу в воинских частях ЮВО, более 20 человек в войсках национальной гвардии России, а 3 призывника поступили на службу в Президентский полк.

Первая группа сочинских новобранцев была отправлена из военкомата в середине октября текущего года.

Источник: пресс-служба Южного военного округа