Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» на черноморском побережье Краснодарского края поразили штурмовую авиацию противника

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В рамках проведения тактико-специального учения (ТСУ) военнослужащие зенитного ракетного соединения ЮВО на черноморском побережье Краснодарского края управляемыми высокоманёвренными ракетами поразили штурмовую авиацию условного противника.

Боевые расчеты современных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» отработали засечку, сопровождение и условное уничтожение высокоскоростных воздушных целей. Поражение средств нападения противника осуществлялось электронными пусками ракет. Личный состав в условиях специально созданных радиопомех выполнил около 40 вводных по уничтожению целей.

Разведка осуществлялась с использованием штатных радиолокационных средств комплексов, обеспечивающих работу ЗРПК (в том числе и в движении) по широкому классу целей – самолётам, вертолётам, дистанционно-пилотируемым летательным аппаратам, высокоточному оружию и подвижным наземным объектам.

Также расчеты «Панцирь-С» отработали задачи по наземной обороне позиций комплексов – штатным вооружением ЗРПК, уничтожив атакующие их легкобронированные машины пехоты.

На начальном этапе ТСУ военнослужащие в полевых условиях провели инженерную разведку местности, определили удобные позиции для ЗРПК и выполнили нормативы по их развертыванию.

Всего в ТСУ приняли участие около 500 специалистов противовоздушной обороны ЮВО, было задействовано свыше 60 единиц техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы «БУК-М2».

Источник: пресс-служба Южного военного округа