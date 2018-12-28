Более 100 новобранцев приняли Военную присягу на главной высоте России «Мамаевом кургане»

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Более 100 новобранцев мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, приняли Военную присягу на Мамаевом кургане в Волгограде.

На торжественном мероприятии присутствовали ветераны Вооруженных Сил России, представители администрации, комитета солдатских матерей Волгограда, общественных и военно-патриотических организаций.

«Приятие военной присяги – это торжественное мероприятие, одно из главных в жизни каждого воина, защитника своего Отечества. Сегодня я поздравляю вас с этим праздником. Желаю вам стать достойными продолжателями дела ваших отцов и дедов и создавать свои подвиги в боевой учебе и труде. А мы, ваши командиры, постараемся сделать всё от нас зависящее, чтобы этот торжественный день надолго запомнился как молодым солдатам, так и их родителям» – сказал командир соединения полковник Николай Мартынюк.

Накануне торжественного ритуала с личным составом был проведен курс начальной военной подготовки, в завершении которого были проведены зачеты по строевой, тактической, физической и огневой подготовкам.

После приведения к Военной присяге военнослужащие продолжат службу в подразделениях гвардейского мотострелкового соединения.

Источник: пресс-служба Южного военного округа