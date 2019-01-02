В 2018 году корабли Балтийского флота совершили 10 дальних походов в районы Мирового океана

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Отряды кораблей и судов провели 10 дальних походов в Атлантику, Индийский океан и Средиземноморье.

В течение 2018 года отряды кораблей Балтийского флота, выполняя задачи дальних походов, боевых служб и межфлотских переходов побывали в Индийском и Атлантическом океанах, Средиземном и Красных морях, совершив 10 дальних походов, совершили более десятка неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств.

Моряки-балтийцы совершили плановые заходы в порты Мальты, Кипра, Джибути, Судана, Индонезии, Папуа-Новой Гвинеи, Шри – Ланки, Сирийской Арабской Республики и других стран.

В 2018 году в упорной борьбе завоевано семь призов главнокомандующего Военно-Морским Флотом по различным видам подготовки.

Достойные результаты демонстрировали балтийцы в Армейских международных играх АрМИ-2018. Флотские команды в 23 конкурсных состязаниях поднимались на пьедестал почёта 26 раз.

Надводные корабли Балтийского флота неоднократно выполняли задачи дальних походов в составе оперативного соединения кораблей ВМФ в водах мирового океана, осуществляли антипиратскую вахту в Аденском заливе.