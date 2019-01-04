На Балтийском флоте планируют расширить географию походов кораблей

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В наступившем 2019 году корабли Балтийского флота в ходе дальних и океанографических походов посетят с деловыми и неофициальными заходами порты десяти стран Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки.

Кроме этого силы флота продолжат практику постоянной демонстрации военно-морского флага Российской Федерации в своей операционной зоне.

В прошлом году в рамках плановых мероприятий боевой и оперативной подготовки наплаванность надводных сил Балтийского флота составила более 2000 суток. В общей сложности, надводные корабли и суда обеспечения прошли свыше 170 тысяч морских миль, побывав во всех четырех океанах нашей планеты.

Надводные корабли Балтийского флота приняли неоднократно выполняли задачи дальних океанских походов в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ в Средиземном море.

В 2018 году моряки-балтийцы совершили свыше 10 неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Экипажами кораблей флота было выполнено около 400 боевых упражнений, в том числе – ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания, противоминные упражнения. За это время кораблями сдано более 120 курсовых задач в морских полигонах Балтийского моря.