Пожарные расчеты Балтийского флота приняли участие в тушении пожара на рынке «Сельма» в Калининграде

/Военные новости/

Военнослужащие и пожарная техника воинских частей Балтийского флота, расположенных в Калининграде, во взаимодействии с региональным МЧС приняли участие в ликвидации крупного пожара на городском рынке «Сельма» 5 января.

Для тушения и проливки территории торговых павильонов привлекались около 20 военнослужащих из состава пожарных расчетов и 4 пожарных автомобиля на базе КамАЗ из близлежащих воинских частей флота.

В настоящее время огонь локализован.

В рамках взаимодействия Главным управлением МЧС России по Калининградской областипожарные расчеты от соединений и воинских частей Балтийского флота оказывают помощь при ликвидации очагов возгорания в Калининграде и Калининградской области.