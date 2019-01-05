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Пожарные расчеты Балтийского флота приняли участие в тушении пожара на рынке «Сельма» в Калининграде

Военнослужащие и пожарная техника воинских частей Балтийского флота, расположенных в Калининграде, во взаимодействии  с региональным МЧС приняли участие в ликвидации крупного пожара на городском рынке «Сельма» 5 января.

Для тушения и проливки территории торговых павильонов привлекались около 20 военнослужащих из состава пожарных расчетов и 4 пожарных автомобиля на базе КамАЗ из близлежащих воинских частей флота.

В настоящее время огонь локализован.

В рамках взаимодействия Главным управлением  МЧС России по Калининградской областипожарные расчеты от соединений и воинских частей Балтийского флота оказывают помощь при ликвидации очагов возгорания в Калининграде и Калининградской области.

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Категория: Новости / Военные новости

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Пожарные расчеты Балтийского флота приняли участие в тушении пожара на рынке «Сельма» в Калининграде

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