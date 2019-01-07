Около тысячи военнослужащих Балтийского флота приняли участие в Рождественском Крестном ходе

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В день Рождества Христова в главной военно-морской базе Балтийского флота г. Балтийске состоялся рождественский воинский Крестный ход и воинская литургия в Храме Святого Благоверного князя Александра Невского.

В сопровождении помощника командира соединения морской пехоты береговых войск Балтийского флота по работе с верующими военнослужащими иерея Константина Киосева Крестный ход прошел от расположения соединения до храма святого Александра Невского г. Балтийска. В Крестном ходе и Литургии приняли участие около полутора тысяч военнослужащих Балтийского гарнизона. Свыше 400 человек исповедались и причастились во время рождественского богослужения.

Днем в клубе соединения морской пехоты флота творческим коллективом воинской части был организован праздничный концерт, посвященный Рождеству Христову.