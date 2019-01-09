Молодые летчики армейской авиации ЮВО приступили к отработке задач в сложных метеоусловиях в горах Армении

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Молодые летчики армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа, дислоцированной в Армении, в рамках занятий по боевой подготовке приступили к отработке задач в зимних метеоусловиях в горной местности.

Военнослужащие на практике отрабатывают задачи по взлету и посадке на ограниченные заснеженные площадки, разведке местности, поиску и определению объектов условного противника с использованием тепловизоров и приборов навигации.

Молодые офицеры в ходе самостоятельных полетов отрабатывают выполнение заходов на посадку по приборам, полеты над высокогорным полигоном «Алагяз» с обнаружением движущихся целей условного противника и посадку вертолетов в горах с одним выключенным двигателем.

В практических полетах в сложных метеоусловиях в горах принимают участие более 100 военнослужащих, задействовано около 50 единиц специальной и авиационной военной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа