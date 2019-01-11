Расчеты «Бук-М2» и С-300ПС ЮВО на Кубани уничтожили ракеты противника в дальней зоне поражения

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Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» и С-300ПС зенитных ракетных соединений Южного военного округа, дислоцированных на Кубани, в ходе плановых командно-штабных учений успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника.

В рамках учения отрабатывался вопрос прикрытия наземных объектов и войск от ударов авиации условного противника с воздуха.

Для усложнения задачи в роли условного противника выступали разные типы самолетов – истребители Су-30СМ, самолеты штурмовой авиации Су-25СМ, а также вертолеты Ми-8АМТШ.

Летательные аппараты заходили в район учения с разных направлений, совершали противоракетные маневры, выполняли полеты на максимальных, средний и минимальных высотах, выполняли фигуры сложного пилотажа.

В ходе выполнения задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены электронными пусками при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов. В ходе отражения МРАУ боевые расчеты ЗРК С-300ПС произвели более 10 имитационных пусков.

В общей сложности в учении приняли участие более 100 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной техники.

Источник: пресс-служба Южного военного округа