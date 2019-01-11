Снайперы ЮВО приступили к подготовке в горах Чеченской Республики на высоте более 2 тысяч метров

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Снайперские подразделения мотострелкового соединения 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Чеченской Республике, приступили к отработке техники скоростной стрельбы на высоте более 2 тыс. м.

Военнослужащие пройдут курс по основам снайперской подготовки и порядку применения штатного специального оружия в горной местности на высоте более 2 тыс. метров в условиях зимних погодных условий.

Опытные инструкторы обучат молодых снайперов выверке оптического, механического и ночного прицелов с учетом поправок на низкий температурный режим и пониженное атмосферное давление, выбору позиций в различных рельефных условиях, а также правилам маскировки с использованием подручных средств.

В ходе полевых занятий на специализированном мишенном поле с военнослужащими будет проведено более 200 часов занятий, в том числе около трети из них в ночное время суток. Упражнения по правилам прицеливания, выбора целей, маскировки, характерной к условиям местности и огневых позиций будут выполняться с использованием снайперских винтовок Драгунова и «Винторез»

Всего на полевых занятиях задействовано более 100 снайперов и более 20 единиц военной техники. Завершится одиночная подготовка снайперов соединения проведением состязаний и отбора кандидатов для участия в первом этапе всеармейского конкурса «Снайперский рубеж».

Источник: пресс-служба Южного военного округа