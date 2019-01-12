Специалисты подразделений связи 49 армии ЮВО провели масштабный электронный радиообмен

/Военные новости/

Специалисты подразделений связи 49 армии Южного военного округа (ЮВО) провели радиотренировку по обмену данными, отработав обеспечение устойчивой и непрерывной связью пункты управления общевойскового объединения, а также российской военной базы, дислоцированных в Абхазии.

Более 800 связистов отработали вопросы по незаметному перемещению техники, провели сеансы закрытой видеоконференцсвязи, электронный обмен данными в условиях радиоподавления.

В радиотренировке было задействовано не менее 60% средств связи объединения, в том числе модернизированные командно-штабные машины 5-го поколения Р-145БМ1, радиорелейные станции связи Р-419-МП «Андромеда-Д», портативные станции спутниковой связи «Белозер» и др.

Всего в зимнем периоде обучения со связистами соединения проведут более 50 комплексных тренировок в различных диапазонах частот

Источник: Пресс-служба Южного военного округа